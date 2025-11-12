日焼け止めすら拒否する小学生の息子が、修学旅行に「化粧水を持って行く」と言い出しました。その驚きの理由とは……？ 友人が、体験談を語ってくれました。 突然の美容男子宣言 ある日の夕食時、小学6年生の息子が突然、衝撃的な一言を発しました。 「ねえ、おれ、修学旅行に化粧水を持って行くから」 私は耳を疑いました。 普段、朝の忙しい時間に「日焼け止めを塗りなさい」と何度言っても、「ベタつくから嫌だ」と拒否