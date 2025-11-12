メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県揖斐川町の山林で女性の遺体が見つかった事件で、55歳の男が殺人の罪で起訴されました。 殺人の罪で起訴されたのは、岐阜市の無職、立花浩二被告(55)です。 起訴状などによりますと、立花被告は去年12月に愛知県または岐阜県内に止めた車の中で、可児市の接客業、野村花織さん(当時33歳)を何らかの方法で殺害したとされています。 岐阜地検は、立花被告の認否を明らかにしていませ