稀代の名優・仲代達矢さんが92歳で亡くなった。 【写真】俳優としての思いを語った当時80歳の仲代達矢さん 2013年３月30日、東京・新宿の紀伊国屋ホールで行われたトークイベント後、先輩記者による仲代さんの取材現場に立ち会った。時代劇、黒澤明監督、同時代のライバルだった大物俳優、役者論…といったテーマについて語る存在そのものからオーラがあふれ、その場は〝舞台〟と化して