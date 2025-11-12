◇映画「TOKYOタクシー」公開記念通天閣でのサプライズセレモニー俳優の木村拓哉（52）は12日、大阪市内で映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の公開記念で、通天閣でのサプライズセレモニーに倍賞千恵子、山田洋次監督と登場。通天閣下の商店街でたった1日だけの“OSAKAタクシー”が実現し、1000人を超えるファンが沿道から声援を贈った。山田監督91作目の「TOKYOタクシー」。仏映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台