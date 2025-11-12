東武百貨店 池袋本店・船橋店では、2026年1月3日(土)から「2026年福袋」の初売りをスタートします。2026年のテーマは【家計を応援！美味い・上手い・午い！福がウマれる1年に】。物価高が続くなか、「家計を応援！お得でウマい食福袋」や、特別な体験で笑顔が生まれる「ウマくいく！夢を叶える体験福袋」、金相場の上昇で注目されている「金製品の福袋」などが登場します。 東武百貨店 池袋本店・船橋店 2026年福袋