◇大相撲九州場所4日目（2025年11月12日福岡国際センター）元大関で西十両4枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）が、初対戦の東十両2枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽）を寄り切りで下した。立ち合いから右を素早く差し込み、そのまま一気に攻め切った。「相手は差し身がうまい印象だったので差し負けないように、と。休まず攻めたのが良かったと思う」大関時代の20年秋場所以来、5年ぶりの連敗発進を喫したが、3日目から連勝で星を2