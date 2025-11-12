日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。今季限りで西武を戦力外となった田村伊知郎投手（31）は打者3人に11球を投げて三ゴロ、左飛、右飛の好投を見せた。登板を終えた右腕は「独特の雰囲気で緊張感があった。自分の野球人生の中でもいい経験になったし、ホッとした気持ち」と振り返った。立大から16年ドラフト6位で西武に入団。