日本最大のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏らしたとして、警視庁の暴力団対策課の警部補の男が逮捕されました。帽子をかぶったマスク姿の男。警視庁・暴力団対策課の警部補・神保大輔容疑者（43）です。記者「神保容疑者を乗せた車が警視庁本部に入ります」現役の捜査員がきょう、容疑者として警視庁に入りました。神保容疑者は今年4月と5月に、警視庁の暴力団対策課が捜査している巨大スカウトグループ「