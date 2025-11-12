ゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース）を前日に控え12日、前回覇者の石川遼（34、CASIO）が意気込みを語った。【一覧】三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ出場選手過去最多となる4回（2010年、2012年、2022年、2024年）の優勝を果たした石川は「優勝したことがあるコースなので、良いイメージとかもありますし、そのイメージのまんま行きたいな、みたいなのはあるんですけど、そう簡