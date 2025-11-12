12日から予算委員会の舞台は参議院に移りました。立憲民主党の蓮舫議員は高市首相との初対決で、いわゆる裏金問題で不記載があった佐藤官房副長官の人事を白紙に戻すよう迫りました。立憲民主党・蓮舫議員「今、その院の運営に支障が出ているのは、私たち参議院側ではなくて、総理の人事なんですよ。そのことをどう思われます」高市首相「たしかに私の人事で不記載があった議員を登用したということで、混乱が生じているとしたら、