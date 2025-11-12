6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（48）が10日、Instagramのストーリーズを更新。16歳になった高校1年生の三女・美心さんの誕生日パーティーの様子を公開した。【映像】15人大家族の誕生日パーティーの豪華な食卓これまでも、次男の凛さんや三男の璃さん、自身の誕生日を家族でお祝いした様子をInstagramで紹介してきた佳月さん。ファンからは「家族が多いだけお祝い事いっぱい、幸せいっぱいの漆山家で