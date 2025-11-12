クマの人身被害の対策として、警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除を可能とする国家公安委員会規則が１３日から施行される。今年度のクマによる死者は５日時点で１３人に上り、秋田・岩手両県警には６日以降、応援の機動隊員が派遣され、クマの生態に関する学習や急所を狙った射撃訓練などが行われてきた。駆除チームは両県警に各２班が置かれており、ハンターが対応できないなどの緊急時に、警察官がクマの駆除を行う