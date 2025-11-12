「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」イメージ東京ドームホテルは、本格フランス料理を提供するダイニング「ドゥ ミル」で、「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」を12月1日から来年2月28日まで提供する。シェフが修業時代に出会ったフランスの高級食材をはじめ、希少価値の高い食材を使用しながら、その土地の郷土料理などにアレンジ。一皿一皿心を込めて仕上げた特別コースを期間限定で提供する。ダイニン