「スープはるさめ 味噌らぁめん味」エースコックは、12月8日から、「スープはるさめ 味噌らぁめん味」を発売する。「スープはるさめ」から味噌ラーメンのような味わいを楽しめる濃い旨な一杯が新登場する。ぷりもち食感の“幅広はるさめ”を採用。信州味噌のコクに、生姜やニンニクの香味野菜の旨みを重ねた、まるで味噌ラーメンのような濃い旨スープと相性抜群となっている。「スープはるさめ 味噌らぁめん味」は、ぷりもち食感の