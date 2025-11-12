ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、11月15日から、素材・縫製など細部にまでこだわり抜いた本格志向のワイシャツ「STOVEL＆MASON」を全国のはるやま店舗で発売する。「ワイシャツ STOVEL＆MASON」は、80番手双糸を使用した高級感あふれるドレスシャツ。双糸とは糸を2本撚り合わせたもので、強度が増し、毛羽立ちが少なく表面が美しく仕上がるのが特徴。細番手ならではの上質な光沢と滑らかな肌触りで、