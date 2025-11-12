KOKUBO（小久保工業所）は、樹脂製のスプーン、フォーク、箸などのシリーズ「KOKU kitchenカトラリー」全11種を発売する。樹脂製の、シンプルで使いやすいカトラリーのシリーズ。モノトーンでさりげなくおしゃれ。軽くて丈夫だという。耐熱温度はスプーン・フォーク・ナイフ・箸が90度、カトラリーレストが100度、菜箸が240度。食洗機で洗える。テーブルスプーン・同フォーク・同ナイフは、柄がやや楕円状の丸型で、持ちやすくなっ