早田が張本との熱戦を制して頂点に立った(C)Getty Images11月9日までドイツ・フランクフルトで行われたWTTチャンピオンズで、早田ひなが念願の初優勝を果たした。チャンピオンズとは、国際卓球連盟が主催するWTTシリーズのうち、グランドスマッシュ、ファイナルズに次ぐハイレベルの大会。今大会は中国選手が不参加だったため、中国に次ぐ実力の日本選手が優勝する可能性が高いと見られていた。【動画】「なんていう勝ち方だ」