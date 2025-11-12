人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）金運にツキあり。気になるなら迷わず買ってしまおう。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）暇だとネガティブなことを考えがち。マメに体を動かそう。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人の好意を期待すると、と