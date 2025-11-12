ロサンゼルス・ギャラクシーに所属する吉田麻也が第二子の誕生を報告した。吉田は12日に自身の公式インスタグラム（＠@mayayoshida22）を更新し、第二子となる男児が誕生したことを発表。長女と長男を両腕に抱く写真とともに、喜びを綴った。英語で「ようやく家族の新しいメンバーを紹介できてとても嬉しく思っています！ この3カ月間は本当に忙しかったですが、やっと皆さんにこのニュースを知らせることができました。家族