岐阜県の養老鉄道で、駅員が乗客を乗せた列車で無免許運転をしていたことが分かりました。養老鉄道は12日午後、記者会見を開き、20代の男性駅員が今年6月と7月の2回、運転免許を持たないにも関わらず、あわせて9.3キロ、16分間にわたり列車を運転していたと発表しました。いずれの列車にも、当時およそ10人が乗車していたということです。男性駅員は、運転士が扉を開けるため運転席を離れた隙に無断で席に座り、「運転をさ