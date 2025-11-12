横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で、48年です。11日に母親の早紀江さん(89)が会見を開き「精も根も尽き果てた」と苦しい思いを明かしました。 ■横田めぐみさんの母・早紀江さん 「精も根も尽き果てたって感じなんですよ、もう歳がいってきて。本当にもう会えないのかなと思うときもあるし、それはそれでもう仕方がないなって思うときもありますけど。」 1977年、当時中学1年生だった横田めぐみさんが下校