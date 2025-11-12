◇大阪市内で映画「TOKYOタクシー」の舞台あいさつ俳優の木村拓哉は12日、大阪市内で映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の舞台あいさつに倍賞千恵子、山田洋次監督と登場。13日に53回目の誕生日を迎える木村に倍賞がサプライズのプレゼントを贈り、木村も感激していた。TOKYOタクシーが描かれた特大のバースデーケーキが運び込まれると、木村は思わず「すげぇ〜」と驚きの声。さらに倍賞から「ハッピーバースデー」の歌を贈