社民党は次の衆議院議員選挙で県連の副代表で新人の橋村りか氏( 53) を熊本3区の公認候補とすることを決めました。 【写真を見る】社民党次の衆議院議員選挙で橋村りか氏を熊本3区公認候補に連合熊本はすでに支持決める 社民党 橋村りか氏「小さい声が、声さえ上げられない思いが、ちゃんと世界に届くように、そのような社会になるよう再度挑戦させていただきます」 橋村氏は益城町出身の53歳。放課後児童支援員とし