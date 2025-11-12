5月、第171回天皇賞・春をヘデントールで制し、ポーズをとるダミアン・レーン騎手＝京都競馬場日本中央競馬会（JRA）は12日、ダミアン・レーン騎手を9〜14日の6日間騎乗停止にすると発表した。6日にオーストラリアのフレミントン競馬場で第4レースに騎乗した際、鞭の使用回数制限を超過したことにより、レーシングビクトリア裁決委員から同期間の騎乗停止処分を受けたため。