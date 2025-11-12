合同捜査本部が押収したコカイン（第３管区海上保安本部提供）貨物船の船底部に隠したコカイン約２０キロを密輸入しようとしたとして、第３管区海上保安本部などの合同捜査本部は１２日までに、麻薬取締法違反（営利目的輸入未遂）の疑いで、ブラジル国籍の男ら４人を逮捕した。男らは船員が知らないうちに船底に薬物などを隠す「パラサイト型」という手口で密輸を企てており、合同捜査本部は国際的な密輸組織の犯行とみて調べる