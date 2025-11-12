《突然の訃報に接し、去来する万感の思いに言葉を失っております。今は只々心より御冥福をお祈り申し上げます》11月11日、スタッフ公式Xを通じてこう綴ったのは俳優の上川隆也（60）だ。この日、日本を代表する俳優で文化勲章受章者の仲代達矢さん（享年92）が肺炎で8日に亡くなっていたことが発表された。「上川さんは学生時代から仲代さんに憧れていたそうで、仲代さんが主宰する俳優養成所『無名塾』のオーディションを受けたこ