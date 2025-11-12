【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.2の伊藤凌華（いとう・りょうか）さんのインタビュー。【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト◆伊藤凌華（いとう・りょうか）さんプロフィール学部／学年：文学部外国語文化学科／4年出身地：東京都誕生日：7月21日趣味：映画・ドラマ鑑賞、ガチャガチャ、シルバニア集め、ピアノ、散歩、自炊特技：ピアノ、ダンス、耳を動かせる好き