季節が巡り、由香はまた別の既婚者男性と関係を持っていました。壊れていくその姿をこれ以上黙って見ているわけにはいかず、千夏は由香の通う店へと足を踏み入れることにしました。『人の夫を奪う友人』第3話をごらんください。 男性に認められ、求められることで「生きてる気がする」と言う由香には、以前の真面目だった姿はもうどこにも見当たりません。愛されたいという欲望に飲み込まれていく彼女に、千夏はどうすることもで