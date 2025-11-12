ソフトバンク・牧原大成内野手が１５年目で初めて三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した。育成出身では周東以来、パ５人目。高い身体能力を誇ることから内外野を守れるユーティリティー選手として重宝されてきたため、これまでは同賞と縁がなかった。今季は初めて規定打席もクリアし、首位打者とのうれしいダブル受賞となった。「ずっと欲しかった賞なので、受賞できてとても嬉しく思います。自分の力だけでは取れない賞なので、