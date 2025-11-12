巨人の育成・吉村優聖歩投手が１２日、台湾で行われる「２０２５アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ」（１５日開幕）に参加するため、坂本達、宇都宮、相沢とともに成田空港発の航空機で出発した。吉村は育成３年目の変則サイド左腕。今季は３軍を主戦場としたが、秋季キャンプでは阿部監督から熱血指導を受け、プレートの踏む位置を一塁側から三塁側に変え、チェンジアップの握りを５本指から３本指に変えるなどの助言