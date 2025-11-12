巨人の育成・宇都宮葵星内野手が１２日、台湾で行われる「２０２５アジア・ウィンター・ベースボール・リーグ」（１５日開幕）に参加するため、吉村、坂本達、相沢とともに成田空港発の航空機で出発した。２３年育成ドラフト３位で入団し、２年目の今季は２軍で８４試合に出場して打率２割８部９厘、１本塁打、１６打点。５０メートル走５秒９の快足を生かして２０盗塁をマークし、さらなる飛躍が期待される有望株は「いつもと