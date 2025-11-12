美咲警察署 倉敷市の空き家の敷地から軽四自動車4台を盗んだとして、倉敷市の無職の女(49)とイベント企画業の男(59)が、11月12日に窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、2人は共謀し、9月24日の午前10時半ごろから午後7時ごろの間に、倉敷市の男性が所有する軽四貨物3台と軽四自動車1台を盗んだ疑いが持たれています。男性は、4台を、倉敷市の空き家の敷地にとめていました。 警察は、捜査に支障があるとして