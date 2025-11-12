◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）阪神から戦力外通告を受けた２１年ドラフト１位・森木大智投手がトライアウトに参加し３人と対戦した。先頭の前広島の松山には中前安打を浴び、前ソフトバンクの川原田には四球を与えたが、続く前広島の山足は遊ゴロに仕留めた。最速は１４９キロだった。「やっぱり僕の持ち味は真っすぐの強さで、ゾーンでどんどん押していくというところ。できたりできなかったりだったん