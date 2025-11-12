公費解体で出た約2.4トンの廃棄物を不法投棄したとして、愛媛県今治市の会社員が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、愛媛県今治市の51歳の会社員です。容疑者はことし3月、石川県輪島市の解体現場で、コンクリート片や木くずなど約2.4トンを埋めて、捨てた疑いが持たれています。警察によりますと、容疑者が勤務する会社が解体作業にあたっていたということで、警察はこの容疑者の認否を明らかにして