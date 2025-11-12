警視庁暴力団対策課の警部補の男が、国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに、捜査情報を漏らしたとして逮捕されました。警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者は、ことし4月と5月、捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに、捜査の情報を漏らした疑いがもたれています。神保容疑者は、ナチュラルのメンバーが連絡を取り合う特殊なアプリを通じて、捜査用に設置したカメラの画像を