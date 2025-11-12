俳優の柴咲コウが12日に都内で主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（28日公開、監督中野量太）の舞台あいさつ付きプレミア上映会に出席した。この日、共演のオダギリジョー、満島ひかり、青山姫乃、味元耀大、中野量太監督も登壇。これまで複数回同作のPRイベントを行っているが、今回オダギリが初参加となり「ずっといなかったんですよオダギリさん。参加してくださってうれしいです」と喜びを伝え、ほほえみ合った。公開ま