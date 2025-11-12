俳優のオダギリジョーが12日に都内で映画「兄を持ち運べるサイズに」（28日公開、監督中野量太）の舞台あいさつ付きプレミア上映会に出席。ダメ男を演じた感想を語った。妹にお金の無心をしたり、妻に三行半を突きつけられたり、家族を振り回すダメな兄役。脚本を読んで出演を快諾したという。中野監督からは「今回の役はオダギリさんぴったりですよ」と後押しがあり、内心「どういう捉え方をされてんだろうな」と思ったとい