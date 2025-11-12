人気女性アイドルグループ、NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー＝3月、韓国のソウル中央地裁前（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の人気女性アイドルグループ、NewJeans（ニュージーンズ）と対立していた所属レーベル「ADOR（アドア）」は12日、メンバー5人のうちヘリンさんとヘインさんがレーベルでの活動に復帰すると発表した。この後、残りのメンバー3人も韓国メディアに復帰意思を表明。1年間の対立を経て、全員で活動に復