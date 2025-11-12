台風26号の予想進路（12日18時現在）気象庁は12日、台風26号が沖縄に接近し前線を伴う温帯低気圧に変わる見込みだとして、沖縄や奄美では13日にかけ土砂災害や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけた。沖縄は、うねりを伴う高波にも警戒が必要だ。気象庁によると、台風26号は12日午後6時現在、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を時速約15キロで東北東へ進んでいる。中心気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大