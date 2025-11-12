【ポイント】・台風26号は沖縄へ。13日（木）は先島諸島で暴風となるおそれ。・沖縄付近の前線はやや北上。九州南部や四国などでも雨。・北日本は寒冷前線が通過。落雷や突風などに注意。・17日（月）は発達した低気圧が通過し、北日本を中心に荒れた天気。・18日（火）は強い寒気が南下し、北陸でも初雪か？【全国の天気】台風26号は弱まりながら13日（木）に沖縄の先島諸島に近づくでしょう。午後は台風が温帯低気圧に変わります