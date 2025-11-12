3年前、北海道の知床半島沖で遊覧船「KAZU I」が沈没し、乗客・乗員20人が死亡し、6人が行方不明になった事故。事故の発生は予見できたのか。業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の桂田精一被告（62）。12日、釧路地裁で開かれた初公判で、桂田被告側は無罪を主張しました。12日午前9時半ごろ、釧路地裁の正面玄関前で振り返り、深く一礼した知床遊覧船の社長・桂田精一被告。事故から3年半、初公判で桂田被告は「私には罪が