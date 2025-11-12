法務省は１２日、今年の司法試験に１５８１人が合格したと発表した。前年から１１人減ったが、政府が掲げる「合格者１５００人以上」の目標は３年連続で上回った。受験者は前年より５８人多い３８３７人で、合格率は前年から０・９３ポイント減の４１・２０％だった。男性の合格者は１１０２人、女性は４７９人で、女性が２年連続で３割を超えた。平均年齢は２６・８歳で、最年少は１８歳、最年長は６９歳だった。合格者のう