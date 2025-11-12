ライブで東京遠征していた愛知県在住の男性が、自宅に帰宅すると同居人が部屋ごといなくなっていた…という驚きのエピソードをXに投稿したところ、注目を集めました。投稿したのは、SNSを中心に趣味の創作活動などを発信している、救済Pさん（@amamiharukasan2）。同居人の部屋からは家具家電やマットレスが撤去されており、残されていたのはベッドフレームのみ。部屋の主である男性に何も告げられぬまま、もぬけの殻となった部屋