畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）。11月11日（火）に放送された最終話では、さほ子（畑）と皇太（大橋）の“まさか”のキスシーンに「刺さる」「やばい」との声が集まっていた。（文＝菜本かな）※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。【写真】キスシーンは“まさか”の展開へ――（第9話場面写真）■アイドルの恋愛の是非とはLiKE LEGE