広島県庄原市にあるＪＲ芸備線東城駅では、線路上の除雪作業を行う全長１０メートルのラッセル車の試運転が行われました。 厳しい冬を前に装置が動くかや操作の確認が行われ、備後落合駅までの往復５０㎞ほどの区間を走行しました。 ＪＲ西日本倉敷保線区 大月啓行さん「大雪の場合にも、安全安定輸送を確保出来るように取り組んでいく」 ＪＲ西日本では、線路上に１０ｃｍをこえる積雪が見込まれる時にラッセル車