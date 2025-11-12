大型トラックなどの車輪の脱落事故を防ごうと、北陸信越運輸局などがドライバーに注意を呼びかけました。 大型車の車輪の脱落事故は、冬用タイヤに切り替えるこの時期に多く発生しています。北陸信越運輸局などは、新潟市の黒埼パーキングエリアで大型車のホイールナットが十分に締め付けられているかなどを確認し、ドライバーにチラシを配るなどして事故防止を呼びかけました。 ■北陸信越運輸局