ÀÖ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¹û¤ì¹û¤ìÀ°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤ò¤«¤±¡¢´é¤ÎÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¡¦20²Õ½ê¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸å2¥ö·î¤¬¤ó¤Ð¤í¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ°·Á´¶Ìµ¤¯Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°õ¾Ý¡×¡ÖÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ê