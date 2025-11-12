¥ì¥¢¤Ê2S¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤µã¤­¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤âŽ¥Ž¥Ž¥¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î?Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ?2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º´Æ£Î´ÂÀ¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÆâÇîµ®¤µ¤ó²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤µ¤ó½é¶¦±éº£ºî¤¬½é¶¦±é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¡õÆâ¤µ¤óÆâ¤µ¤ó»£±Æ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤êÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÆâÇîµ®¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£11Æü¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç