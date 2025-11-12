広島市教育委員会によりますと、昨年度の広島市立の小・中・高校における「いじめ」の認知件数は、前の年から６００件あまり増加して４５６５件となり、４年連続の増加となりました。 １０００人あたりでは４７．２件となり、全国平均の６１．３件を下回っています。 また学校内での暴力行為の発生件数は、前の年から４００件あまり増加した２６５６件となり、１０００人あたりでは全国平均の１０．４件を上回る２７．５件となっ