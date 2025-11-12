札幌市交通局は緊急点検を行い、市営地下鉄東豊線の元町駅構内で、信号システムに不備が見つかったと発表しました。国土交通省は１０月、神奈川県の東急田園都市線で起きた衝突・脱線事故を受け、全国の鉄道事業者に対して、衝突を防ぐための信号システムに設定ミスがないか緊急点検を指示していました。札幌市交通局によりますと、緊急点検の結果、市営地下鉄東豊線・元町駅構内の信号システムの設定に不備が見つかったということ